Σοκαριστικό τροχαίο με απολογισμό μία νεκρή γυναίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 2:30 στην Οβρυά της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δημοσιεύει το tempo24, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα εκτράπηκε από την πορεία του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και ξήλωσε πινακίδα καταστήματος πριν ακινητοποιηθεί, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ στο σημείο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, μια γυναίκα 45 ετών που βρισκόταν ως συνεπιβάτιδα σε ένα από τα οχήματα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Κατά τις ίδιες αναφορές, οι τραυματίες από το δυστύχημα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Πάτρας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί προανάκριση για να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.