Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Λήμνο τις τελευταίες ώρες άφησαν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές του νησιού.

Κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και μεταφορά φερτών υλικών έχουν δημιουργήσει σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, καθιστώντας απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών κατά τις μετακινήσεις τους.

Ο δήμος Λήμνου, με στόχο την ενημέρωση και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, εξέδωσε αναλυτικό δελτίο Τύπου, καταγράφοντας τα σημεία όπου εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα ή έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδίως στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

«Σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο δήμος Λήμνου ενημερώνει τους πολίτες ότι, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες καταστροφές που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, απαιτείται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και στην καθημερινή δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις, μεταφορά φερτών υλικών και φθορές στο οδικό δίκτυο ή σε υποδομές».

Αναλυτικά το δελτίο:

Δ.Ε. Μύρινας

Περιοχή γέφυρας Ραγκαβά: Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο ένα ρεύμα.

Επαρχιακή οδός προς Θάνος (περιοχή Σταυρί): Αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων – οι οδηγοί να διέρχονται με μεγάλη προσοχή.

Θάνος-οδός προς λιμανάκι (Πατέλι): Σημαντική επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο.

Παραλιακή οδός Πλατέως: Ζημιές στο οδόστρωμα και σπασμένα τοιχία – αυξημένος κίνδυνος διέλευσης.

Λαγκάδα: Δεν υπάρχει βατότητα

Οδός προς Παναγία Κακαβιώτισσα: Δεν υπάρχει βατότητα

Δημοτικό Στάδιο Μύρινας (περιοχή Μαυραμπέλια) και γέφυρα προς το στάδιο: Η διέλευση γίνεται μόνο με αυξημένη προσοχή.

Δ.Ε. Ατσικής

Αγροτική οδός Αγίου Δημητρίου-Κοντιά (περιοχή Λαγοπάτι): Δεν υπάρχει βατότητα.

Κατάλακκο προς Γομάτι: Δεν υπάρχει βατότητα.

Σαρδές προς Γομάτι: Δεν υπάρχει βατότητα.

Κουρούνι: Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο – η διέλευση να αποφεύγεται μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δ.Ε. Μούδρου

Μούδρος: κλειστός ο δρόμος προς Άγιο Παύλο

Οδός προς Χαβούλη: δεν υπάρχει βατότητα

Κέρος: Δεν υπάρχει βατότητα προς Αγ. Κυριακή και Αγ. Παρασκευή

Φισίνη-Λιμανάκι Αγιάς: δεν υπάρχει βατότητα

Παναγιά: Λιμανάκι Αγ. Σωτήρας: δεν υπάρχει βατότητα

Ο δήμος Λήμνου απευθύνει έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο στις απολύτως αναγκαίες».