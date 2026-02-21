Το διοικητήριο των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε επιχείρηση διακομιδής ασθενούς από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νούουκ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Δανίας, το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρυχίου χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων.

The Joint Arctic Command of Denmark conducted an urgent medical evacuation of a U.S. Navy submariner from a submarine operating in Greenlandic waters today.



The individual was airlifted by a Seahawk helicopter to a medical facility in Nuuk. — OSINT Europe (@Osinteurope) February 21, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο τύπου SeaHawk, το οποίο μετέφερε τον ασθενή σε νοσοκομείο του Νούουκ για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

The Arctic Command has this afternoon evacuated a crew member from a United States submarine.



The crew member required urgent medical treatment and has been transferred to the Greenlandic health authorities and the hospital in Nuuk.



The evacuation took place within Greenlandic… pic.twitter.com/vatIFX9Qwv — Orla Joelsen (@OJoelsen) February 21, 2026

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του μέλους του πληρώματος ούτε για το είδος του περιστατικού που οδήγησε στην ανάγκη επείγουσας διακομιδής.