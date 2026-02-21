Στην κριτική επιτροπή του J2US βρέθηκε η Ελένη Δήμου, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και παρακολουθήσαμε το δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου στο πρόγραμμα του OPEN.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έμελλε να έχει μια έντονη στιχομυθία με τον Gio Kay ο οποίος και κλήθηκε να ερμηνεύσει το κομμάτι της “Γερακίνας γιος” πλάι στην Αγγελική Ηλιάδη.

Αφορμή γι’ αυτήν στάθηκε η αντίδραση που είχε ο νεαρός διαγωνιζόμενος στην κριτική που του άσκησε η Ελένη Δήμου. “Σαν Ελληνοαμερικάνος που το είπα αυτό σήμερα νιώθω πολύ περήφανος που το είπα και νιώθω σαν να είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα” τόνισε, με νόημα, ο Gio Kay.

Η Ελένη Δήμου, λοιπόν, προσπάθησε να του εξηγήσει πως “δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή

“Μου λέτε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή, τι θα προτιμούσατε να πούμε σήμερα; Ποια θα ήταν η σωστή στιγμή για σήμερα;” αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Gio Kay για να λάβει την εξής απόκριση.

“Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα” υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Ελένη Δήμου στο ζευγάρι του J2US.

Με τη σειρά της, δε, η Καίτη Γαρμπή θέλησε και εκείνη να εστιάσει στην αντίδραση που είχε ο Gio Kay. “Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι”.

“Μιλάει δηλαδή η κα. Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά, ο κ. Φασουλής και εσείς μιλάτε με τον φίλο σας. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε” πρόσθεσε, ακόμα, η δημοφιλής ερμηνεύτρια και κριτής του J2US, το βράδυ του Σαββάτου, στον αέρα του OPEN.