Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αθηναϊκό στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ κλέβει την παράσταση της 21ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ των Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 33 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενες στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος Παναθηναϊκός με επίσης 35 βαθμούς, θα φιλοξενήσει στο κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος» τον Αμύντα, ενώ ο ΠΑΟΚ τη Ιωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας (13:00)

Ολυμπιακός-Αθηναϊκός (13:00)

Ανόρθωσις Βόλου-Πανσερραϊκός (13:00)

Παναθηναϊκός-Αμύντας (13:00)

ΠΑΟΚ-Ιωνία (15:00)