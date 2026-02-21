Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την ανοδική της τάση, καταγράφοντας 31,4% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα».

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 3,1 μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ενώ αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη μέτρηση από τον Οκτώβριο του 2022 που επιβεβαιώνει την ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης σημειώνουν άνοδο 1,8 μονάδων, φτάνοντας το 36,8%.

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος:

Νέα Δημοκρατία: 31,4%,

ΠΑΣΟΚ: 13%,

Πλεύση Ελευθερίας: 11,5%,

Ελληνική Λύση: 10%,

ΚΚΕ: 8%,

ΣΥΡΙΖΑ: 6,4%,

Φωνή Λογικής: 4,2%,

Μέρα25: 2,8%,

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%,

Νίκη: 2,2%,

Σπαρτιάτες: 1,4%,

Νέα Αριστερά: 1,4%,

Άλλο: 5,2%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, αγγίζοντας το 32,6%, ποσοστό που ξεπερνά τη δύναμη του κόμματός του και διαμορφώνει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.

Η δεύτερη στην κατάταξη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συγκεντρώνει 8,1%.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί κυριαρχική παρουσία σε δεξιούς, κεντροδεξιούς και κεντρώους ψηφοφόρους, καταγράφοντας 47,1%, 59,8% και προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στο Κέντρο, αντίστοιχα.

Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει υποχώρηση. Το κόμμα καταγράφει 13% στην εκτίμηση ψήφου, μία μονάδα χαμηλότερα από τον Νοέμβριο, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης πέφτει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, συγκεντρώνοντας 5,8%.

Παράλληλα, ένα 20,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ του 2023 αξιολογούν θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ 13,5% θεωρούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταλληλότερο για την πρωθυπουργία.

Ωστόσο το τρόπαιο της δεύτερης θέσης διεκδικούν και τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστινού και του Αλέξη Τσίπρα:

Η συνολική δυνητική ψήφος είναι στο 30,5% για την κα Καρυστινού με τη σίγουρη ψήφο στο 9,7%.

Για τον Αλέξη Τσίπρα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 20,2% και 8,8%.

Να προσθέσουμε ότι το 11,5% όσων προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι σίγουρα θα μπορούσαν να ψηφίσουν το κόμμα Καρυστινού, ενώ το 5,3% το κόμμα Τσίπρα.