Ο Παναθηναϊκός έβαλε ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, επικρατώντας του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 που φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα.

Η κατάκτηση του τίτλου σφραγίστηκε με εμφατικό τρόπο και το ξέσπασμα χαράς ήταν άμεσο, με παίκτες και τεχνικό τιμ να πανηγυρίζουν έντονα στα αποδυτήρια μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ωστόσο, οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν στα εντός γηπέδου.

Στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή, φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Οι θριαμβευτές του Εργκίν Αταμάν γνώρισαν αποθέωση, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, με συνθήματα και χειροκροτήματα να συνοδεύουν την επιστροφή τους. Η επιτυχία στον τελικό είχε ήδη μετατραπεί σε γιορτή.

Λίγο αργότερα, το σκηνικό μεταφέρθηκε σε γνωστό νυχτερινό στέκι του Ηρακλείου, όπου το κλίμα έγινε ακόμη πιο εορταστικό.

🟢🍸 Κέντρικ Ναν, ΤιΤζεϊ Σορτς, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παίρνουν σειρά! pic.twitter.com/SsVqh3wvwn — SPORT24 (@sport24) February 21, 2026

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού άφησαν για λίγο στην άκρη την ένταση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και χάρηκαν τη στιγμή, τραγουδώντας και χορεύοντας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ελληνικές επιτυχίες αλλά και διεθνή κομμάτια, με την παρέα των «πράσινων» να δίνει τον ρυθμό.

☘️🇪🇸😂 Όπου ισπανικό τραγούδι και ένας… Χουάντσο pic.twitter.com/b9r6tZhwqI — SPORT24 (@sport24) February 21, 2026

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε εκείνη κατά την οποία ο dj έπαιξε τον ύμνο της ομάδας, αλλά και το «Δεν θα πας πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα, αφιερωμένο φυσικά στον Κέντρικ Ναν, προκαλώντας αποθέωση και μετατρέποντας το μαγαζί σε μια μικρή εξέδρα.

💥 Και το καθιερωμένο με Πέγκυ Ζήνα!



☘️ «Δεν θα πας πουθεΝΑΝ» pic.twitter.com/rUycdfsOTC — SPORT24 (@sport24) February 21, 2026

Οι παίκτες τραγουδούσαν μαζί με τον κόσμο, σε μια εικόνα που αποτύπωνε το δέσιμο και τη χαρά για την κατάκτηση του τίτλου.