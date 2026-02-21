Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελλούχος Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 22η φορά στην ιστορία του, καθώς νίκησε με 79-68 τον Ολυμπιακό στον τελικό, με τους Ρογκαβόπουλο και Χέιζ-Ντέιβις να κάνουν τη διαφορά.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στον τελικό και με τον Ναν να δημιουργεί και τους Χολμς και Γκραντ να σκοράρουν, κατάφεραν να προηγηθούν με 12-6. Οι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη πλευρά, έπαιρναν πόντους μόνο από τον Βεζένκοβ και δεν μπορούσαν με τίποτα να ευστοχήσουν από την περιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο δεκάλεπτο έληξε ισόπαλο, 17-17.

Από το δεύτερο, όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άρχισε να ξεφεύγει… Με άψογη αμυντική λειτουργία και με σωστές επιλογές στην επίθεση, το «τριφύλλι» έκανε επιμέρους σκορ 16-2 και προηγήθηκε με 33-19, με τον Ρογκαβόπουλο να δίνει πολλές λύσεις στην επίθεση και τον Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει και παράλληλα να «κλειδώνει» τον Βεζένκοβ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν στο +16 (45-29) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, καταφέρνοντας να προηγηθεί και με 18 πόντους (59-41). Οι Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος και Μήτογλου προκαλούσαν πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν στο -18 (51-69) στο 30′.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε στο τελευταίο δεκάλεπτο να μειώσει κάπως τη διαφορά χάρη σε τρίποντα των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, οι «πράσινοι» όμως ήλεγχαν την κατάσταση και όσο κι αν χαλάρωσαν στα τελευταία λεπτά πήραν τη νίκη με 79-68 και μαζί και το 22ο κύπελλο της ιστορίας τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 29-45, 51-69, 68-79