Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε χαρούμενος για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας με το 79-68 επί του Ολυμπιακού και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να συνεχίσει έτσι.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε το κύπελλο στους οπαδούς μας απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα», είχε πει ο προπονητής των «πράσινων» μετά τον ημιτελικό και η ομάδα του έκανε ακριβώς αυτό: Κατέκτησε το κύπελλο.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο σε όλη τη διάρκεια του τελικού και έφτασε εύκολα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, στη νίκη, με τον Αταμάν να ζητάει ανάλογη συνέχεια.

«Είμαι χαρούμενος για τους οπαδούς. Δείξαμε ότι είμαστε καλή ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι. Είναι ακόμα ένα κύπελλο για το μουσείο του Παναθηναϊκού. Είμαι περήφανος για το hustle των παικτών», είπε ο Τούρκος, ο οποίος ρωτήθηκε και για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβιτς. «Μας δίνει ποιότητα και εμπειρία», ήταν η απάντησή του.