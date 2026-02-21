Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ για 22η φορά στην ιστορία του, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να κάνει την απονομή του τροπαίου και τον Κώστα Σλούκα να πανηγυρίζει έξαλλα με τους οπαδούς της ομάδας του.

Το πρώτο δεκάλεπτο του τελικού με τον Ολυμπιακό έληξε ισόπαλο, από το δεύτερο όμως οι «πράσινοι» άρχισαν να ξεφεύγουν και έφτασαν ακόμη και στο +19, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν.

Ήταν μια επιτυχία που την είχε ανάγκη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καθώς προερχόταν από άσχημα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έρθει το ξέσπασμα μετά την απονομή του τροπαίου.

Οι «πράσινοι» χάρηκαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ο Κώστας Σλούκας πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους οπαδούς της ομάδας του, τόσο πριν όσο και μετά την απονομή.