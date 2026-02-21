Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με το 79-68 επί του Ολυμπιακού και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδειξε αμέσως την αξία του καθώς αναδείχθηκε MVP, έξι μέρες μετά την άφιξή του στη χώρα μας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε το ντεμπούτο του με τους «πράσινους» στον προημιτελικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, έπαιξε και στον ημιτελικό με τον Ηρακλή και ήταν ο κορυφαίος όλων στον τελικό τους «ερυθρόλευκους».

Μόλις έξι μέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Χέιζ-Ντέιβις έδειξε ποιος είναι καθώς δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο προσαρμογής και αναδείχθηκε MVP του τελικού, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.