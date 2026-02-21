Ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ από οπαδό του Ολυμπιακού μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, καταγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» ήταν μπροστά με 45-29 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παρ’ όλα αυτά υπήρξε αναστάτωση στους ανθρώπους της ομάδας και ο λόγος, όπως τονίζουν, είναι η ρατσιστική επίθεση στον Λεσόρ.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ένας οπαδός του Ολυμπιακού που ήταν πάνω από τη φυσούνα έκανε ήχο μαϊμούς προς τον Γάλλο σέντερ και το ίδιο έγινε και λίγο μετά την επιστροφή του Λεσόρ στον πάγκο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.