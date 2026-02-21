Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχθηκε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και αναρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει χειρότερη εμφάνιση από αυτή που έκανε.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν πίσω στο σκορ από τη δεύτερη περίοδο και δεν κατάφεραν να αντιδράσουν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, καθώς βρέθηκαν ακόμη και στο -19. Μια πολύ κακή εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του οποίου παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έκανε πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει το Κύπελλο. Η δική μας απόδοση ατομικά, ομαδικά, στην προσήλωση ήταν πολύ κατώτερη του αναμενομένου. Μέσα στην εβδομάδα έγιναν πολλά. Ο Ντόρσεϊ έπρεπε να λείψει, ήταν σαν ξένο σώμα, ο Μιλουτίνοφ έσπασε το χέρι του, ο Τζόουνς ήταν έξω με τενοντίτιδα, ο Βεζένκοφ χτύπησε στο ματς. Γενικά, δείξαμε να αμφιβάλλουμε από αυτά που συνέβαιναν στο ματς. Ήμασταν διστακτικοί. Είχαμε άθλιο ποσοστό στο τρίποντο, που είναι πολύ σημαντικό. Πολλά ήταν πραγματικά ανοιχτά», είπε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

«Κάναμε λάθη, κακές αποφάσεις αμυντικές. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε με λέι-απ που ενώ είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε φάουλ χωρίς να μπούνε στο μπόνους, τους αφήναμε μέχρι μέσα. Η προσέγγισή μας στο ματς ήταν τελείως λάθος για την κρισιμότητα ενός τέτοιο τελικού. Πήραμε αυτό που αξίζαμε. Θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα και στην επόμενη υποχρέωσή μας να εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι από αυτό. Αν και αναρωτιέμαι αν υπάρχει χειρότερο από αυτό που εμφανίσαμε σήμερα».