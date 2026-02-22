Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), λίγη ώρα αφότου οι αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Νωρίτερα, βομβιστική επίθεση σημειώθηκε και στην πόλη Λβιβ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα μια 23χρονη αστυνομικός να βρει τον θάνατο και 14 τραυματίες να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος Αντρίι Σαντοβί καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες στις οποίες διακρίνονται καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 να επέμβει για δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.

«Μια 23χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε. Ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο καταστράφηκαν», ανέφερε η εισαγγελία της Λβιβ.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.