Με το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού συνεχίζεται σήμερα (18.30, Mega News) η 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών, σε ένα ντέρμπι που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» του πλεονεκτήματος έδρας.

Για τις «ερυθρόλευκες» το ματς είναι ίσως η τελευταία μεγάλη ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή και να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για την πρωτιά. Από την άλλη πλευρά, το «τριφύλλι» με 18 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, παραμένει αήττητο και με νίκη στο Ρέντη «κλειδώνει» την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, εξασφαλίζοντας και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των πλέι οφ.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής διαιτησίας: Μουλά Λ., Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κοκορομύτη, Τσεκούρας.