Για την επίθεση από λύκο σε διαδρομή που έκανε ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, μίλησε ο άνδρας που βρισκόταν εκεί και βρέθηκε αντιμέτωπος με το άγριο ζώο.

«Το συμβάν έγινε γύρω στις 08:30, ώρα που έχει ξημερώσει κανονικά, είναι μέρα, είχα βγει για τρέξιμο από το Κρυονέρι, στο σημείο που μπαίνουμε στο βουνό στην ουσία προς τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι, στο νεκροταφείο του Κρυονερίου που ξεκινάει το δάσος. Εκεί, στα 3 χιλιόμετρα περίπου, εμφανίστηκαν επάνω στο δρόμο δύο λύκοι. Εκείνη τη στιγμή εγώ σταμάτησα για να δω πώς θα αντιδράσουν οι δύο λύκοι, περίμενα λίγα δευτερόλεπτα και σιγά σιγά εκείνοι έκαναν (σ.σ. κίνηση) για να έρθουν προς το μέρος μου», περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Περίμενα ακόμα γιατί δεν γνωρίζω πώς πρέπει να αντιδράσεις σε κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Ο ένας λύκος είχε μείνει πιο πίσω, δεν ασχολήθηκε μαζί μου, ανέβηκε προς το βουνό. Ο άλλος ήρθε πιο κοντά μου σε απόσταση ώστε να με μυρίσει, μέχρι αυτό το σημείο εγώ παρέμενα ψύχραιμος, δεν έκανα κάποια κίνηση, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε», εξήγησε.

«Έκανε μια κίνηση ότι έρχεται προς τα πάνω μου και έκανα πίσω βήματα. Επειδή συνέχιζε να έρχεται προς τα πάνω μου, γύρισα πλάτη και ξεκίνησα πηγαίνω προς τα πίσω σιγά-σιγά ώστε να μην τον τρομάξω κιόλας. Ο λύκος συνέχισε να με ακολουθεί, ώσπου κάποια στιγμή ξεκίνησε να μου επιτίθεται από πίσω με αποτέλεσμα να με δαγκώσει λίγο στη μέση αλλά εγώ επειδή έκανα ελιγμούς ώστε να τον αποφύγω, κατέληξα να έχω μόνο κάποιες γρατζουνιές, ίσα ίσα που μου έσκισε τα ρούχα και απλά με τα δόντια του με έγδαρε στην ουσία στη μέση. Δεν είναι ότι μου έκανε κάποιο δάγκωμα, ώστε να μου κόψει κομμάτι».

«Αυτό συνεχίστηκε για περίπου 500 μέτρα, όπου μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος, απλά κοίταζε που έφευγα και πήρα τον δρόμο της επιστροφής. Να γυρίσω να φύγω από το δάσος, να βγω. Δεν μπορούσα να μείνω άλλο εκεί πέρα, θα μπορούσε να βγει οτιδήποτε», συμπλήρωσε.

Τι να κάνετε εάν εντοπίσετε λύκο

Με αφορμή το συμβάν και ενόψει του τριημέρου, ο δήμος Αχαρνών επισημαίνει προς τους επισκέπτες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς: