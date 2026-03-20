Στην 18η νίκη του στην Euroleague έφτασε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ 82-74.

Οι «πράσινοι» ήταν κακοί στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους φιλοξενούμενους να κάνουν καλό δεκάλεπτο με κορυφαίο παίκτη τον ΜακΚιντάιρ και να κλείνουν την περίοδο με 20-27 υπέρ τους.

Ανάλογη ήταν και η δεύτερη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να έχει αμυντικά προβλήματα και με τους Σέρβους να εκτελουν είτε δίποντο, είτε τρίποντο και να κλείνουν το ημίχρονο μπροστά με 41-48.

Στη τρίτη περίοδο η ομάδα της Σερβίας προηγήθηκε και με 12 πόντους με 50-62 στο 28’, με τον Παναθηναϊκό να μειώνει στη λήξη με 55-62.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός… ξύπνησε και με μπροστάρη τον Ναν, αλλά και με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου πέρασε μπροστά με 78-71 αποκτώντας σαφές προβάδισμα για τη νίκη.

Ο Ερυθρός Αστέρας σε εκείνο το σημείο δεν κατάφερε να βρει λύσεις και έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη με 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις 20, Ρογκαβόπουλος 13, Γκραντ 9, Ναν 19, Λεσόρ 3, Φαρίντ 6, Ερνανγκόμεθ 5, Μήτογλου.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9, Μπάτλερ 15, Κάλινιτς 2, Ντόμπριτς 3, Ριβέρο 5, Μπόλομποϊ 12, Νουόρα 9, Οτζελέγε 4, Μονέκε 12, Ντος Σάντος 3.