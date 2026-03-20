Ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο κατέγραψε σήμερα την πρώτη διέλευση προς τα δυτικά, δηλαδή προς τον Περσικό Κόλπο, μέσω των Στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο έχει περιοριστεί δραματικά λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Πρόκειται για το πλοίο «Giacometti», το οποίο πέρασε από τα Στενά με ενεργό το σύστημα AIS, που μεταδίδει με ακρίβεια το στίγμα του πλοίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι το πρώτο πλοίο που διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο AIS από τις 2 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει το Lloyd’s List, το πλοίο είχε δηλωμένο προορισμό «φορτίο τροφίμων για το Ιράν», στοιχείο που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη διέλευση, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης στην περιοχή.

A Greece-owned panamax has become the first bulk carrier to transit the Strait of Hormuz with its Automatic Identification System turned on since March 2. pic.twitter.com/gfNjJsz517 — Lloyd's List (@LloydsList) March 20, 2026

Το «Giacometti» είναι ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου τύπου panamax. Φέρει σημαία Λιβερίας, έχει χωρητικότητα 81.713 dwt.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον άλλα εννέα πλοία έχουν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή, περιπλέοντας το νησί Λαράκ, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης για την οπτική επιβεβαίωση των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά.

Το «Giacometti» είναι παράλληλα το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που κινείται προς τα δυτικά μετά το «MLS Onyx» με σημαία Παναμά, το οποίο είχε περάσει από την ίδια περιοχή στις 5 Μαρτίου. Ωστόσο, εκείνη η διέλευση είχε χαρακτηριστεί «σκοτεινή», καθώς το AIS ήταν απενεργοποιημένο.