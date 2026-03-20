Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η άγρια δολοφονία του 21χρονου ποδοσφαιριστή Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης (19/03/2026) στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός αθλητής βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του. Από τα πυρά τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε λίγο αργότερα. Στο όχημα βρισκόταν και ο ράπερ Βαχάπ Τζανμπάι, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, αλλά έγινε μάρτυρας της επίθεσης.

Ο Βαχάπ Τζανμπάι αποχαιρέτησε τον φίλο του με ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια: «Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ümraniye’de, Rapçi Canbay ile sevgilisini barıştırmaya gittiği öne sürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. pic.twitter.com/qUHcPmVPUf — Pusholder (@pusholder) March 20, 2026

Ο Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Kars 36 Spor και θεωρούνταν ένα ανερχόμενο ταλέντο του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Σύλληψη γυναίκας για την υπόθεση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μουσικού Αλέινα, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για πρώην σύντροφο του ράπερ Βαχάπ Τζανμπάι , που επέβαινε στο όχημα με το θύμα, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες της εμπλοκής της. Οι τουρκικές Αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο τον γιο γνωστού εφοπλιστή και επιχειρηματία, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ο πατέρας του θύματος εκφράζει ανοιχτά τον φόβο ότι ο δράστης μπορεί να επιχειρήσει να διαφύγει δια θαλάσσης, καλώντας τις Αρχές να «σφραγίσουν» τα λιμάνια και να μην επιτρέψουν «σε έναν πλούσιο γιο να γλιτώσει για τον φόνο ενός φτωχού ποδοσφαιριστή».