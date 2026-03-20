Ένα ιδιαίτερο περιστατικό, γεμάτο ένταση και συγκίνηση, έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο, όταν ένα αγοράκι ήρθε στον κόσμο μέσα σε ασθενοφόρο. Όλα ξεκίνησαν όταν μια 21χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα με έντονους πόνους τοκετού, όμως η ταχύτατη εξέλιξη της κατάστασης επέβαλε την άμεση διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ.



Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αρμανωγείων, η διαδικασία του τοκετού ξεκίνησε, αναγκάζοντας το ιατρικό πλήρωμα να επέμβει άμεσα. Με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του γιατρού και της μαίας που επέβαιναν στο όχημα, η γέννα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα στο ασθενοφόρο. Παρά την αρχική αγωνία, το βρέφος γεννήθηκε υγιέστατο και πλέον τόσο η μητέρα όσο και το μωρό νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.



Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, με τον γιατρό Μανώλη Δουλγεράκη, τη μαία Ελένη Χριστοδουλάκη και τον οδηγό Γιώργο Ποταμιανάκη, κλήθηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και κρίσιμη κατάσταση. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε μια «μάχη ζωής», με τον τοκετό να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία.



Ο γιατρός Μανώλης Δουλγεράκης είπε: «Ξεκινήσαμε μέσα στο ασθενοφόρο τη διαδικασία του τοκετού. Βγήκε πολύ καλά το παιδί, το σκουπίσαμε, το τυλίξαμε με πετσέτες και σεντόνια, είμαστε λίγο αγχωμένοι, όλα εξελίχθηκαν ομαλά, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό». Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, η εμπειρία αυτή ήταν από τις πιο έντονες της καριέρας τους, αφήνοντας πίσω της μια βαθιά αίσθηση ανακούφισης και χαράς.

Το νεογνό γεννήθηκε σε λιγότερο από πέντε λεπτά, έκλαψε αμέσως και του παρασχέθηκαν οι πρώτες φροντίδες επί τόπου, πριν συνεχιστεί η διακομιδή προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μητέρα και παιδί παραδόθηκαν σε άριστη κατάσταση.



«Όλα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της φύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά η μαία Ελένη Χριστοδουλάκη, περιγράφοντας την ένταση της στιγμής, ενώ δεν έκρυψε την αγωνία της: «Έκανα εγώ τις αναπνοές… μάλλον εγώ γεννούσα από την αγωνία μου». Όπως εξήγησε, η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί επικίνδυνα, ωστόσο η κεφαλική προβολή του βρέφους αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την ομαλή έκβαση.



Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του οδηγού του ασθενοφόρου, που με ψυχραιμία διαχειρίστηκε τη μεταφορά σε ένα περιστατικό όπου κάθε λεπτό αποδείχθηκε κρίσιμο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Iraklionews.gr

