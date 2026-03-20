Όλα δείχνουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει τον Κίλιαν Εμπαπέ στο ντέρμπι της Κυριακής με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σταρ που ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στο γόνατό και αναγκάστηκε να απουσιάσει από αρκετά παιχνίδια της Ρεάλ είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στην δράση.

Ο Κίλιαν Εμπαπέ ο οποίος κάνει μια ακόμα εξαιρετική σεζόν, έχοντας 38 γκολ και 6 ασίστ σε 34 παιχνίδια, αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά στην αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία.

Αφού πήρε χρόνο συμμετοχής για να βρει τον ρυθμό του, διαπιστώθηκε πως είναι 100% έτοιμος για να ενισχύσει την ομάδα του και στο Ισπανικό πρωτάθλημα.