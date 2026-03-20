Σε μια συγκλονιστική περιγραφή στην εκπομπή Live News προχώρησε ο πατέρας της 24χρονης που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν 20χρονο στη Βέροια, αναφερόμενος στην κρίσιμη κατάσταση της υγείας της κόρης του. Η κοπέλα νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε βαθύ κώμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τον πατέρα της να περιγράφει τα δραματικά γεγονότα εκείνης της νύχτας και να εκφράζει την έντονη αγωνία του για την εξέλιξη της υγείας της.



Κλείνοντας, ο πατέρας τόνισε πόσο κρίσιμη είναι η στήριξη από την κοινωνία και τις αρχές για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Συγκεκριμένα, για τον 20χρονο δράστη του ξυλοδαρμού ο πατέρας είπε: «Η κόρη μου δεν είχε καμία γνωριμία μαζί του. Αν ποτέ γίνει καλά και ξυπνήσει και ζήσει, τότε θα μάθουμε πραγματικά τι συνέβη».

Ο πατέρας στη συνέχεια μίλησε για εκείνο το μοιραίο βράδυ: «Εκείνο το βράδυ μιλήσαμε με την κόρη μου και μου είπε ότι ήταν με παρέα. Μου είπε ‘Πρώτη φορά βγαίνω με μια παρέα και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα’. Της είπα ότι την ήθελα για να κανονίσουμε για τις 25 Μαρτίου γιατί μιλάμε τακτικά, κάθε μέρα, και μου είπε ‘Ναι μπαμπά μου, να μιλήσουμε, να κανονίσουμε’. Και μετά, με πήρανε τηλέφωνο τα μεσάνυχτα και έγιναν αυτά που γνωρίζετε».



Στο τέλος, ο πατέρας της 24χρονης θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στο να βρεθεί αλλά και αυτούς φροντίζουν για την υγεία της.



«Ευχαριστώ τους δυο ανθρώπους που τηλεφωνήσανε άμεσα μόλις είδανε το κορίτσι μου στην πιλοτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αστυνομικούς, την Ασφάλεια Βέροιας, οι οποίοι τρεις μέρες, μέρα-νύχτα, χτενίσανε την περιοχή, βρήκαν τα στοιχεία και δέσανε την υπόθεση. Ευχαριστώ και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου γιατί είναι νυχθημερόν πάνω από το κορίτσι μου».

