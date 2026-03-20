Θέμα χρόνου είναι, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη του 20χρονου που έχει προσαχθεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βέροιας για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι πληροφορίες του Newsbeast αναφέρουν ότι ο νεαρός άνδρας όχι απλά είναι γνωστός της κοπέλας, αλλά ήταν και το τελευταίο άτομο με το οποίο συναντήθηκε. Κομβικά στοιχεία έδωσε το «άνοιγμα» του κινητού τηλεφώνου της 24χρονης, καθώς προέκυψε ότι συνομίλησαν το βράδυ της Τρίτης 17/3 και κανόνισαν συνάντηση κοντά στην πιλοτή, όπου βρέθηκε η κοπέλα άγρια χτυπημένη στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που εξέτασαν τον 20χρονο τού έθεσαν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και, υπό το βάρος της προανάκρισης, ο νεαρός φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε την πράξη του – τον άγριο ξυλοδαρμό της κοπέλας, που εντοπίστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος υποστήριξε ότι η 24χρονη του επιτέθηκε πρώτη, αφού λογοφέρανε, και ότι εκείνος ανταπέδωσε χτύπημα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο, χωρίς να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Ο νεαρός είναι πρόσωπο που έχει στενή συγγενική σχέση με παλιό παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της Βέροιας, ενώ η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και αναμένεται η έκδοση του εντάλματος για να συλληφθεί.