Σε προσαγωγή υπόπτου για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για το περιστατικό που είχε σημειωθεί το βράδυ της Τρίτης 17/3 σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια, όταν η νεαρή κοπέλα είχε βρεθεί άγρια χτυπημένη με τους γιατρούς να διαπιστώνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Κατά πληροφορίες, η προσαγωγή του συγκεκριμένου ατόμου έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/3 και μέχρι αυτή την ώρα εξετάζεται ως ύποπτος από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βέροιας.

Η 24χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ εντύπωση τους κάνει ότι τα σφοδρά χτυπήματα είναι μόνο στο πρόσωπο και το κεφάλι της.

Η αδελφή της και το νοσηλευτικό προσωπικό που την περιθάλπει έχουν απευθύνει έκκληση για βοήθεια σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό να μιλήσει στις Αρχές, καθώς τονίζουν ότι ακόμη και αν καταφέρει να επιβιώσει, ενδέχεται να πορευτεί με κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα, είτε κινητικό είτε στην όραση.

Για την υπόθεση της 24χρονης μίλησε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δήμογλίδου. «Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια, ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υ

πάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια, είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε μιλώντας στο Mega.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», συνέχισε η κ. Δημογλίδου.