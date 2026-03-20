

Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να γράφει ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των «πρασίνων» κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα έφτασε τα 1.000 ριμπάουντ και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ.

Ο Σλούκας έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague, που έχει φτάσει τον αριθμό 1.000. Πριν από τον Σλούκα το είχαν καταφέρει ο Νικ Καλάθης και ο Μάικ Τζέιμς.