Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να γράφει ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού στην Euroleague.
Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των «πρασίνων» κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα έφτασε τα 1.000 ριμπάουντ και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ.
Ο Σλούκας έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague, που έχει φτάσει τον αριθμό 1.000. Πριν από τον Σλούκα το είχαν καταφέρει ο Νικ Καλάθης και ο Μάικ Τζέιμς.
🤩 What more is there? @kos_slou enters the 1000-1000-1000 club – only the 3rd ever. pic.twitter.com/t7rOBHq7ei— EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2026