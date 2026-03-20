Υπάρχουν τάσεις στο μακιγιάζ που έρχονται και φεύγουν και υπάρχουν και εκείνες που απλώς εξελίσσονται χωρίς ποτέ να χάνουν τη θέση τους. Τα neutral tones ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι η χρωματική παλέτα που οι makeup artists επιστρέφουν ξανά και ξανά, γιατί έχει την σπάνια ικανότητα να κολακεύει σχεδόν κάθε πρόσωπο, κάθε ηλικία και κάθε τόνο επιδερμίδας.

Όταν μιλάμε για neutral μακιγιάζ, δεν εννοούμε απαραίτητα ένα «άχρωμο» ή βαρετό αποτέλεσμα. Αντίθετα, πρόκειται για μια πολύ πιο sophisticated προσέγγιση του beauty look. Μπεζ, ταμπά, απαλό καφέ, dusty ροζ, peach και soft bronze αποχρώσεις δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα προσεγμένο. Είναι το μακιγιάζ που μοιάζει effortless, αλλά στην πραγματικότητα είναι απόλυτα μελετημένο.

Safe επιλογή

Ο λόγος που τα neutral tones θεωρούνται τόσο ασφαλής επιλογή είναι γιατί λειτουργούν σχεδόν σαν προέκταση της φυσικής χρωματικής αρμονίας του προσώπου. Αντί να ανταγωνίζονται τα χαρακτηριστικά σας, τα αναδεικνύουν. Ένα καφέ eyeliner μπορεί να κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο βαθιά, μια απαλή ροδακινί σκιά φωτίζει το βλέμμα, ενώ ένα nude κραγιόν δίνει φρεσκάδα χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα.

Το πρώτο και βασικό tip όταν δημιουργείτε ένα neutral makeup look είναι να επιλέγετε αποχρώσεις που «συγγενεύουν» με τον τόνο της επιδερμίδας σας. Για πιο ανοιχτές επιδερμίδες λειτουργούν υπέροχα τα ροδακινί και τα ροζ-beige, ενώ σε πιο μεσαίους τόνους δέρματος αναδεικνύονται ιδιαίτερα οι caramel και warm bronze αποχρώσεις. Στις πιο σκούρες επιδερμίδες, τα chocolate browns, τα terracotta και τα βαθιά nude δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικά λαμπερό.

Ισορροπία στις υφές

Ένα ακόμη μυστικό των makeup artists είναι η σωστή ισορροπία στις υφές. Σε ένα neutral look δεν χρειάζονται υπερβολές, αλλά μικρές αντιθέσεις κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, ένα satin φινίρισμα στα μάτια σε συνδυασμό με ένα creamy κραγιόν δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δείχνει σύγχρονο και φρέσκο. Αντίθετα, όταν όλα τα προϊόντα είναι εντελώς ματ, το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιδερμίδα. Το neutral μακιγιάζ αναδεικνύεται πραγματικά όταν το δέρμα δείχνει υγιές και φωτεινό. Ένα ελαφρύ foundation ή ένα skin tint, λίγη κρεμώδης ρουζ σε φυσική απόχρωση και ένα διακριτικό highlighter στα σωστά σημεία του προσώπου είναι συχνά αρκετά για να δημιουργήσουν αυτό το polished αποτέλεσμα που βλέπουμε συχνά στα editorials ομορφιάς.

Τέλος, αξίζει να θυμάστε ότι τα neutral tones έχουν μια μεγάλη δύναμη, προσαρμόζονται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ίδιο μακιγιάζ μπορεί να γίνει πιο έντονο απλώς προσθέτοντας λίγη περισσότερη σκιά στην εξωτερική γωνία του ματιού ή ένα πιο σκούρο nude κραγιόν. Είναι ακριβώς αυτή η ευελιξία που τα κάνει αγαπημένα τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα πιο κομψά βραδινά looks.

Σε μια εποχή που η ομορφιά στρέφεται όλο και περισσότερο προς την φυσικότητα και την ισορροπία, τα neutral tones αποδεικνύουν ότι το διαχρονικό μπορεί να είναι και απόλυτα σύγχρονο. Είναι, με άλλα λόγια, το μακιγιάζ που δεν προσπαθεί να κλέψει την προσοχή, αλλά τελικά την κερδίζει.

Ακολουθούν 5 προτάσεις προϊόντων, σε neutral tones, που ταιριάζουν σε κάθε τύπο επιδερμίδας και κάθε στιλ.

CHARLOTTE’S PALETTE OF BEAUTIFYING EYE TRENDS: super neutral

DIOR, Rouge Dior – Long-Wear Lipstick – Hydrating Floral Lip Care: 429 Rose Blues, Velvet Finish

MAKEUP by MARIO, Soft Pop Powder Blush: Creamy Peach

BOBBI BROWN, Waterproof, Cream, Shadow Liner: Rich Chocolate