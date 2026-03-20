Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ελληνικού FBI σε χώρους ιδιοκτησίας του Γιώργου Τσαγκαράκη, του πασίγνωστου γκαλερίστα που συνελήφθη μετά τη δημοσίευση βίντεο στα social media, όπου διαφήμιζε Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα.

Στο βίντεο που τον «έκαψε», ακούγεται να λέει:

«Ελπίζω να σας άρεσε, αυτές οι δύο ώρες για μένα και τους συνεργάτες μου περνάνε σαν δύο λεπτά. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει έντονη συμμετοχή όπως σήμερα, γιατί εκτός από τις προσφορές κτλ, υπήρξε πολύ ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο. Το βρίσκω απολύτως λογικό, η εκτίμησή του είναι μεταξύ 8.000 και 12.000 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου είναι ανεκτίμητης αξίας, είναι του 1745, έχει εκδοθεί στη Βενετία, που ήταν το κέντρο της τυπογραφίας όλης της Ορθοδοξίας εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για την Μεγάλη Ελλάδα, όλη η νότια Ιταλία ήταν ελληνική παιδιά, μη τα ξεχνάμε αυτά. Είναι ένα συγκλονιστικό μουσειακό Ευαγγέλιο. Υπάρχουν προσφορές και θα επικοινωνήσω προσωπικά μαζί σας, όταν τελειώσουμε».

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται, ότι το ελληνικό FBI αδειάζει την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, με το Live News να αναφέρει πως φέρεται να εντοπίστηκαν περισσότεροι από 300 πλαστοί πίνακες, ενώ εκατοντάδες ελέγχονται για τον τρόπο που αποκτήθηκαν.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση: