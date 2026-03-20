Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία το τοπίο της αγοράς εργασίας και, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις, ενδέχεται να πλήξει περισσότερο μια κατηγορία εργαζομένων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «ασφαλής»: τους πτυχιούχους πανεπιστημίων.

Σε συνέντευξή του στο βελγικό περιοδικό Knack, ο Ολλανδός οικονομολόγος Γιόνα βαν Λόενεν προειδοποιεί ότι η νέα αυτή τεχνολογική επανάσταση ίσως ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα.

Όπως εξηγεί, για πρώτη φορά στην ιστορία μια τεχνολογία δεν απειλεί κυρίως χειρωνακτικά επαγγέλματα, αλλά θέσεις εργασίας γραφείου.

Σε αντίθεση με τη Βιομηχανική Επανάσταση, που επηρέασε κυρίως εργάτες, η Τεχνητή Νοημοσύνη στρέφεται πλέον προς επαγγέλματα που βασίζονται στη γνώση και τη χρήση υπολογιστών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει όποιον κάθεται μπροστά σε έναν υπολογιστή όλη μέρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι τεχνίτες στο προσκήνιο – «Οι πλούσιοι του μέλλοντος»

Την ίδια στιγμή, ο Γιόνα βαν Λόενεν εκτιμά ότι οι ειδικευμένοι τεχνίτες θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της επόμενης ημέρας.

Επαγγέλματα που απαιτούν πρακτικές δεξιότητες και χειρωνακτική εργασία, όπως τεχνικοί, κατασκευαστές και ειδικοί πεδίου, δύσκολα μπορούν να αντικατασταθούν από την AI.

«Οι άνθρωποι που εργάζονται με τα χέρια τους θα είναι οι πλούσιοι του μέλλοντος», τονίζει, περιγράφοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στην οικονομική ισχύ της Ευρώπη, ο Ολλανδός οικονομολόγος επισημαίνει ότι η ήπειρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Ισχυρή γεωργία

Ανάπτυξη στη ναυπηγική και βιομηχανία

Δυναμικό φαρμακευτικό τομέα

Σταθερή και λειτουργική μεσαία τάξη

Όπως σημειώνει, πρόκειται για στοιχεία που οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να αναπαράγουν στον ίδιο βαθμό.

Το «αδύναμο σημείο» της Ευρώπης

Παρά τα πλεονεκτήματα, η Ευρώπη υστερεί σε έναν κρίσιμο τομέα: την τεχνολογία.

Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, διαθέτει λιγότερες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της ψηφιακής εποχής.