Η Μαρία Σάκκαρη η οποία προκρίθηκε άνευ αγώνα από τον πρώτο γύρο του τουρνουά, ηττήθηκε στο δεύτερο γύρο με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς και αποχαιρέτησε το Miami Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε αρκετά λάθη κάτι που έδωσε το δικαίωμα στην Παρκς να τα εκμεταλλευτεί και να πάρει τα δύο σετ με 6-3.

Η Παρκς είχε πέντε άσσους, έναντι κανενός της Ελληνίδας τενίστριας, ενώ είχε επίσης, 72% στο πρώτο σερβίς έναντι 65% της Σάκκαρη. Η Παρκς βρίσκεται στην 105η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Σάκκαρη στην 51η.

Τα σετ: 3-6, 3-6