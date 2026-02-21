Επίθεση από λύκο δέχθηκε ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα βασιλικά Κτήματα στο Τατόϊ. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αχαρνών, από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Με αφορμή το συμβάν και ενόψει του τριημέρου, ο Δήμος Αχαρνών επισημαίνει προς τους επισκέπτες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς: