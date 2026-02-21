Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (21.01.2026), από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο δράστης των πυροβολισμών των τεσσάρων ανηλίκων αγοριών.

Οι πυροβολισμοί σε βάρος των ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20.01.2026) στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο. Ο 45χρονος που συνελήφθη αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ομολόγησε την πράξη του.

Οι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, περπατούσαν αμέριμνοι κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν δέχτηκαν ξαφνικά πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια και την πλάτη. Ο 45χρονος τους πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Τα παιδιά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου οι τρεις.

Ο ένας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, με πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πατέρα του, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Πέντε ανήλικοι είχαν βγει βόλτα και στις 10 το βράδυ, όπως περνούσαν από το σημείο στο Αίγιο, τους πυροβόλησαν. Δεν ξέρουμε ποιος και γιατί πυροβόλησε. Ήταν με καραμπίνα, έριξε 2 φορές», είπε αρχικά ο πατέρας του μαθητή.

Και συμπλήρωσε: «Τα παιδιά ήταν με πλάτη, περπατούσαν, δεν ήταν καν στάσιμοι. Έχει σκάγια, δώδεκα σκάγια ο δικός μου στα πόδια».

«Οι τρεις είναι στα πόδια και ο ένας πίσω στην πλάτη τραυματίες. Δεν ήταν κάθε μέρα εκεί τα παιδιά, έτυχε να περάσουν. Ο δικός μου γιος θα μπει αύριο για χειρουργείο. Δεν κατάλαβαν τι έχει γίνει καθόλου», είπε ο πατέρας του 15χρονου θύματος.