Τα ίχνη του αγνώστου που πυροβόλησε κατά τεσσάρων νεαρών-ανηλίκων περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου 21/2 στο Αίγιο, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Οι ανήλικοι σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ERTNews περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος και ξαφνικά δέχτηκαν πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να διακομιστούν άμεσα στο νοσοκομείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η υγεία των παιδιών δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς τα τραύματα είναι από σκάγια στους μηρούς τους.

Άμεσα μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα πυροβόλησε από σπίτι.