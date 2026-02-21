Συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, μετά την προσωρινή σύλληψή του, ως υπόπτου για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η έρευνα επεκτείνεται και στους αστυνομικούς που ήταν στη φρουρά του, ενώ ελέγχονται και οι αρχές του αεροδρομίου του Λονδίνου για πιθανή εμπλοκή σε διευκόλυνση σωματεμπορίας.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ζητά από πρώην και νυν μέλη της φρουράς του έκπτωτου πρίγκιπα να καταθέσουν εάν έχουν κάποια πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Όπως σχολιάζει πρώην επικεφαλής της ομάδας για τη Βασιλική Προστασία, είναι απίθανο να μην είχαν αντιληφθεί τις κινήσεις του Άντριου, καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν συνεχώς κάποιον δίπλα τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, μερίδα βουλευτών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν έρευνα και στο κοινοβούλιο για τον ρόλο του αδελφού του βασιλιά ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως φαίνεται, ενώ έδινε πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν, πίεζε συγχρόνως υπουργούς και βουλευτές να του δώσουν μεγαλύτερο κυβερνητικό ρόλο.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την επίσημη αφαίρεση του Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου, καθώς προς το παρόν βρίσκεται στην όγδοη θέση.

Σύμφωνα με πηγές του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος δεν προτίθεται να φέρει αντιρρήσεις σε μια τέτοια κίνηση.