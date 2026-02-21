Πιστός στο τηλεοπτικό του πόστο βρέθηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και ήρθε το 2ο επεισόδιο του J2US στους δέκτες μας μέσα από το πρόγραμμα του OPEN.

Όταν ο Νίκος Κοκλώνης συνδέθηκε με το green room, ωστόσο, ο γνωστός κομμωτής δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την συναισθηματική του φόρτιση μιας και ο Χάρης Λεμπιδάκης έκανε αναφορά στον θάνατο της σκυλίτσας του.

“Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι, να σε κάνω μια αγκαλιά. Σ’ αγαπάμε όλοι και θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Τρύφωνα για τη Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή. Τη σκυλίτσα του. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του” επισήμανε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και διαγωνιζόμενος του μουσικού σόου του J2US.

Τότε ήταν που ο Τρύφωνας Σαμαράς ξέσπασε σε δάκρυα χωρίς να μπορεί να δώσει συνέχεια στην παρουσίαση του ζευγαριού του J2US.

“Cinderella, άρχισε εσύ. Δεν μπορώ” ψέλλισε, λιτά, ο Τρύφωνας Σαμαράς στη Modern Cinderella για να συνεχίσει εκείνη τη γνώριμη ροή του backstage στο J2US του Σαββάτου.