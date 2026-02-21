Ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκαν μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σήμερα (21/2) η Αστυνομία στις φυλακές Δομοκού, όπου την περασμένη Κυριακή ένας 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης δολοφόνησε έναν 47χρονο Έλληνα ισοβίτη.

Συνελήφθησαν δύο κρατούμενοι των φυλακών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί μέτρων διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι ανήκει σε έναν κρατούμενο που φέρεται να είχε εμπλακεί σε δολοφονία στο παρελθόν. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Ο άλλος κρατούμενος, μαζί με τον αδελφό του και έναν ακόμα Ρομά, έχει κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας συγγενικού προσώπου τους, που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Μαρτίου 2013 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Ως αιτία ήταν ο προγενέστερος ξυλοδαρμός τους από τον συγγενή τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Ε. ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΑΣ/ EUROKINISSI)

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση της περασμένης Κυριακής έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα δύο άτομα: ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης και ο αρχιφύλακας.