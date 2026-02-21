Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας έχοντας για MVP τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, τον προπονητή του και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που τον ήθελε στην ομάδα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έχει συμπληρώσει ούτε καν μια εβδομάδα στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά έδειξε με το «καλημέρα» τη μεγάλη του αξία καθώς αναδείχθηκε MVP του τελικού, στον οποίο οι «πράσινοι» νίκησαν με 79-68 τον Ολυμπιακό.

Η καριέρα του Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, με λίγα λόγια, άρχισε με τον καλύτερο τρόπο και ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του στις δηλώσεις του.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και στο σταφ για την μεγάλη προσπάθεια. Δύσκολο ματς κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους και ευχαριστώ στους οπαδούς που ήταν στο γήπεδο και μας υποστήριξαν», είπε αρχικά ο Αμερικανός άσος και συνέχισε.

«Είναι πάντα ωραίο να παίζεις ματς τίτλου στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη μου φορά στο ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό.

Χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα μου. Με τους συμπαίκτες μου είπαμε ότι δεν μας νοιάζει ο MVP, θέλαμε απλώς να κερδίσουμε.

Αυτή την φορά ήμουν εγώ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το σταφ, τον Γιαννακόπουλο που με εμπιστεύτηκε και ήθελε να έρθω εδώ για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω. Ευχαριστώ όσους σχετίζονται με τον Παναθηναϊκό».