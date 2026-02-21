Την ουσιαστική συμβολή της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου στη στήριξη του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας αναδεικνύει, με δημόσια επιστολή του, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

Στην επιστολή του, ο κ. Αμβρόσιος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την κ. Αλεξοπούλου για την πρωτοβουλία της να ενημερώσει τον εφοπλιστή και μεγάλο ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο σχετικά με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει το εκκλησιαστικό ίδρυμα «Αγάπης Μέλαθρον – Ο Άγιος Χαράλαμπος» στο Αίγιο.

Η παρέμβαση της βουλευτού είχε άμεσο αποτέλεσμα, καθώς ο κ. Μαρτίνος ανταποκρίθηκε θετικά, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στο ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί και φροντίζει ηλικιωμένους συμπολίτες μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ο κ. Αμβρόσιος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας, Πολιτείας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Αναλυτικά η επιστολή του Μητροπολίτη

«Μέ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἐκτιμήσεως καί εὐγνωμοσύνης ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω δημοσίως τίς θερμότατες εὐχαριστίες μας πρός τήν Ἐρίτιμον Καν Χριστίναν Ἀλεξοπούλου, Βουλευτήν Ἀχαΐας, διά τήν οὐσιαστικήν καί ἔμπρακτον συμπαράστασίν της εἰς τό φιλανθρωπικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Κατά τήν, Θείᾳ χάριτι καί εὐδοκίᾳ, πρόσφατον ἐπαναλειτουργίαν τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Αἰγίου, δαπάναις τοῦ ζεύγους τῶν εὐγενεστάτων καί γενναιοδώρων εὐεργετῶν μας, ἤτοι τοῡ Κυρίου Ἀθανασίου Μαρτίνου καί τῆς Κυρίας Μαρίνας, τῆς συζύγου αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι καί παρευρέθησαν εἰς τήν πρώτην θείαν λειτουργίαν τῆς 21ης Νοεμβρίου 2025, ἔπειτα ἀπό τίς ἐργασίες ἀναστηλώσεως τοῦ ἱστορικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νά ἀναδειχθεῖ διά μία ἀκόμη φοράν ἡ κοινωνική εὐαισθησία τῆς Κας Ἀλεξοπούλου.

Συγκεκριμένως, ἡ προαναφερθεῖσα Κυρία Βουλευτής, ἐνημέρωσε τόν Κον Μαρτῖνον περί τῆς σοβαρᾶς οἰκονομικῆς δυσχερείας, τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ὁ Οἶκος Εὐγηρίας Αἰγίου, ἤτοι τό ἐκκλησιαστικόν Φιλανθρωπικόν Ἵδρυμα ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος υπηρετεῖ καί προστατεύει δωρεάν καί μέ χριστιανικήν ἀγάπην τούς ἡλικιωμένους καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Μέ εἰλικρινῆ ἀγωνίαν καί ἐνδιαφέρον ὑπέρ τῶν ἀναξιοπαθούντων καί μέἰδικήν της πρωτοβουλίαν ἡ κα Χριστίνα Ἀλεξοπούλου παρεκάλεσε τόν κ. Μαρτῖνον νά συνδράμει οἰκονομικῶς εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ τοῦτου Ἱδρύματος! Καί – ὦ τοῦ θαύματος!- ὁ φιλάνθρωπος καί Φιλάγαθος Κύριος Μαρτῖνος συνεκινήθη βαθύτατα, ὁπότε ἡ ἔκκλησις τῆς Κυρίας Ἀλεξοπούλου ἔγινεν ἀμέσως ἀποδεκτή, δι’ὅ καί ἔτυχε ἀμέσου ἀνταποκρίσεως.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς κας Χριστίνας Ἀλεξοπούλου ἀποτελεῖ πράξιν ἀγάπης καί κοινωνικῆς εὐθύνης.

Εἰς καιρούς δοκιμασιῶν, ἡ συνεργασία μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ὅταν ἐμφορεῖται ὑπό πνεύματος διακονίας, δύναται νά ἀποφέρῃ οὐσιαστικήν ἀνακούφισιν εἰς τούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας καί νά ἐνισχύσῃ τήν κοινωνικήν συνοχήν.

Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογῇ καί νά ἀνταμείβῃ πλουσίως τό ζεῦγος τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν μας τόν Ἐντιμότατον Κον Ἀθανάσιον Μαρτῖνον καί τήν Ἐρίτιμον Σύζυγον αὐτοῦ Καν Μαρίναν Μαρτίνου διά τήν γενναιόδωρον καί φιλάνθρωπον προσφοράν των, νά ἐνδυναμώνῃ δέ καί τήν Ἐρίτιμον Καν Χριστίναν Ἀλεξοπούλου εἰς τό Κοινοβουλευτικόν καί τό κοινωνικόν ἔργον της ὑπέρ τοῦ φιλοχρίστου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὥστε ἡ κοινή μέριμνα ὅλων νά ἐξακολουθήσῃ νά ἀποφέρῃ καρπούς πρός δόξαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν».