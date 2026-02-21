Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One αποκτά νέα χρωματική ταυτότητα σε κόκκινο, λευκό, σκούρο μπλε και χρυσό — μια αισθητική επιλογή που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα.

Η απόφαση σηματοδοτεί σαφή απομάκρυνση από το εμβληματικό γαλάζιο-λευκό σχέδιο της εποχής του Τζον Φ. Κένεντι, το οποίο κυριαρχεί από τη δεκαετία του 1960 και έχει ταυτιστεί με την εικόνα της αμερικανικής προεδρίας διεθνώς.

Τα νέα χρώματα και ο ανανεωμένος στόλος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το νέο σχέδιο περιγράφεται ως «κόκκινο, λευκό, χρυσό και σκούρο μπλε» και θα εφαρμοστεί:

Σε ένα VC-25B (στρατιωτική ονομασία του Boeing 747-8i ), που θα αποτελέσει την επόμενη γενιά του Air Force One.

), που θα αποτελέσει την επόμενη γενιά του Air Force One. Σε δύο επιπλέον Boeing 747-8 που θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα 747-200, με παράδοση το 2028.

Σε ένα Boeing 747 που δωρίστηκε από το Κατάρ και θα λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση.

Σε τέσσερα τροποποιημένα Boeing C-32, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως «Air Force Two» για τον αντιπρόεδρο και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη.

Ήδη ένα από τα αεροσκάφη 757-200 έχει βαφτεί στα νέα χρώματα και αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο μέσα στους επόμενους μήνες.

Από το «baby blue» στο «power blue»

Ο Τραμπ είχε εκφράσει από το 2018 την πρόθεσή του να αλλάξει το χρωματικό προφίλ των προεδρικών αεροσκαφών, απορρίπτοντας το παραδοσιακό «baby blue». «Θέλουμε power blue, όχι baby blue», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το αρχικό σχέδιο — με λευκό επάνω μέρος, σκούρο μπλε κάτω και κόκκινη λωρίδα κατά μήκος της ατράκτου — εγκαταλείφθηκε το 2020, όταν η Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε ότι οι πιο σκούρες αποχρώσεις ενδέχεται να αυξήσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό, προκαλώντας καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος.

Το 2023 ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέτρεψε επισήμως την αλλαγή. Ωστόσο, το σχέδιο επανήλθε, αυτή τη φορά με την προσθήκη του χρυσού, ένα στοιχείο που παραπέμπει στην αισθητική που χαρακτηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ.

Η «υπογραφή» Τραμπ στον προεδρικό στόλο

Το ιδιωτικό του αεροσκάφος, γνωστό ανεπίσημα ως Trump Force One, είχε ήδη υιοθετήσει παρόμοια χρωματική παλέτα κατά την προεκλογική περίοδο του 2024. Η επιλογή έντονου κόκκινου, σκούρου μπλε και λευκού με χρυσές λεπτομέρειες θεωρείται από πολλούς ως μεταφορά της προσωπικής του αισθητικής στον προεδρικό στόλο.

Η Πολεμική Αεροπορία, πάντως, διαβεβαιώνει ότι οι νέες προδιαγραφές βαφής «δεν αναμένεται να επιφέρουν πρόσθετες καθυστερήσεις ή κόστος» στο πρόγραμμα.

Πέρα από το χρώμα: το πολιτικό μήνυμα

Το Air Force One δεν είναι απλώς ένα αεροσκάφος· αποτελεί σύμβολο ισχύος και διεθνούς επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πιο έντονη και «πατριωτική» αισθητική που προωθείται αντανακλά τη στρατηγική εικόνας που επιδιώκει να προβάλει ο Τραμπ.

Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των νέων αεροσκαφών, αλλά και το πώς η νέα τους εικόνα θα επηρεάσει την αντίληψη για την αμερικανική προεδρία στη διεθνή σκηνή.



