Σκηνές καταστροφής καταγράφονται στις Κανάριες Νήσους, όπου η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» πλήττει την περιοχή, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και εκτεταμένες πλημμύρες.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα στην Τενερίφη, όπου ακόμη και χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους, μετατρέποντας το συνήθως ηλιόλουστο νησί σε χειμερινό τοπίο.

Η καταιγίδα «Τερέζα» χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ισχυρές της τελευταίας δεκαετίας, με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Η AEMET έχει εκδώσει «πορτοκαλί» προειδοποίηση, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης σε πολλές περιοχές. Οι αρχές προειδοποιούν ότι σε ορισμένα σημεία οι βροχοπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε μόλις 12 ώρες – ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχή ολόκληρου έτους.

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές είναι οι εικόνες από το Όρος Τέιντε, όπου το χιόνι κάλυψε τα υψίπεδα. Το Εθνικό Πάρκο Τέιντε έκλεισε προληπτικά, ενώ απαγορεύτηκαν οι πεζοπορικές διαδρομές για λόγους ασφαλείας. Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν πεζοπόρους να κινούνται σε χιονισμένα μονοπάτια σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων, με τις αρχές να προειδοποιούν για επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Προβλήματα σε πτήσεις και μετακινήσεις

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις συγκοινωνίες:

– Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν,

– Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι,

– Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται σε αεροδρόμια.

Μόνο την Πέμπτη, τουλάχιστον 7 πτήσεις ακυρώθηκαν ή άλλαξαν πορεία, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχαν ακυρωθεί 36 πτήσεις.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κύματα έως 6 μέτρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει:

– εκτεταμένες πλημμύρες,

– κατολισθήσεις,

– σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Την ίδια στιγμή, η θαλασσοταραχή είναι ιδιαίτερα έντονη, με κύματα που φτάνουν ακόμη και τα 6 μέτρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κατοίκους και τουρίστες.

Κρίσιμες ώρες για τις Κανάριες Νήσους

Η κακοκαιρία «Τερέζα» δοκιμάζει τις αντοχές των Κανάριων Νήσων, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.