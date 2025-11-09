Ακραία καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το Σάββατο (8/11) στην Τενερίφη, «σηκώνοντας» κύματα ύψους τεσσάρων μέτρων τα οποία έπνιξαν το νησί στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται ενώ ακόμη 15 έχουν τραυματιστεί.

Οι περιφερειακές Αρχές έκαναν λόγο για μία «τραγική ημέρα» που προκλήθηκε από σοβαρή κακοκαιρία στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, στο δήμο Γκρανκαντίγια ντε Αβόνα, η σορός ενός άνδρα ανασύρθηκε από τα νερά κοντά στην παραλία Ελ Καμπέσο. Ένα ακόμη άτομο έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή Τσάρκο ντελ Πίντο και διασώθηκε από συνεργεία έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Euronews.

Στην παραλία Ρόκε ντε λας Μποδέγας έξι Γάλλοι τουρίστες παρασύρθηκαν στη θάλασσα παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Νουέστρα Σενόρα ντε λα Καντελάρια με τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Δέκα άνθρωποι παρασύρθηκαν στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στην προκυμαία του Πουέρτο ντε λα Κρουζ, στα βόρεια της Τενερίφης, όπου δέκα άνθρωποι παρασύρθηκαν στο νερό. Αστυνομικοί και πολίτες έσπευσαν στη διάσωση τους.

Παράλληλα, μία γυναίκα έπαθε ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που έστειλε πέντε ασθενοφόρα στο σημείο, έχασε τη μάχη με τη ζωή. Τρεις άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και δύο ελαφρά.