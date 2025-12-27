Νέες επενδύσεις που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ανωδομή φιλοξενίας της χώρας σμιλεύουν τον χάρτη του προορισμού της Ελλάδας. Ταυτόχρονα οι συμπληγάδες της γραφειοκρατίας αποτελούν σκόπελο για έτερα επενδυτικά projects τα οποία έστω και με καθυστέρηση εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν.

Ήδη ένα ακόμη βήμα έκανε η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. της οικογένειας Μαυρομάτη για την υλοποίηση project των 148 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογήσει στη Ρόδο.

Τις προηγούμενες ημέρες η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γνωμοδότησε θετικά στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων του project. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος που θα αποτελείται από ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, δυναμικότητας 394 δωματίων και 1.050 κλινών, ειδικές τουριστικές υποδομές (κέντρο αναζωογόνησης, συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 2.500 συνέδρων), 158 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 632 κλινών και συνοδές εγκαταστάσεις.

Σημειωτέον ότι το ακίνητο, στο οποίο θα αναπτυχθεί το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, είναι εμβαδού 263,5 στρεμμάτων, απέχει 300 μέτρα από τη θάλασσα και βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Ρόδου, περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού «Κοσκινού» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Προφήτης Ηλίας» της δημοτικής κοινότητας Κοσκινού, της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος που απαιτείται για την ανέγερση του συγκροτήματος εκτιμάται σε 44 μήνες περίπου, ενώ λόγω του μεγέθους και του είδους του έργου δεν θα απαιτηθούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις κατασκευής εκτός του γηπέδου του project.

Το έργο ως Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα προωθεί μεταξύ άλλων τον ειδικό τουρισμό καθώς εμπεριέχει Κέντρο Αναζωογόνησης (τουρισμός ευεξίας) και Συνεδριακό Κέντρο (συνεδριακός τουρισμός).

Υπογραμμίζεται ότι το M Group of Companies, δηλαδή η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ, έχει παρουσία άνω των 50 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο της φιλοξενίας και έχει δημιουργήσει ένα portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει το TUI Magic Life Plimmiri by Atlantica και το Atlantica Mikri Poli Rhodes στη Ρόδο, το Atlantica Mikri Poli Kos και το Atlantica Mikri Poli Park Kos στην Κω και το Atlantica Mikri Poli Crete στον Μακρύ Γυαλό.

Κεφαλονιά

Την ανέγερση ενός νέου πεντάστερου ξενοδοχείου, έχει δρομολογήσει στην Κεφαλονιά η εταιρεία «Ionian Sun Α.Ε.», πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο ομογενής Διονύσιος Κουμουδός. Το έργο, προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας με διώροφα κτίρια με στέγες, ισόγεια κτίρια με υπόσκαφα τμήματα, κολυμβητικές δεξαμενές και πέργκολες στη θέση «Γεωργούτσια ή Μπουρεϊκά», του δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project, το οποίο, όπως επισημαίνεται, χωροθετείται εκτός Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Ο σχεδιασμός

Το πλάνο της εταιρείας προβλέπει «την ανάπτυξη δεκαέξι αυτοτελών κτιρίων με χρήση ξενοδοχείου, τα οποία περιλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους όπως υποδοχή και εστιατόριο, καθώς και δωμάτια και βίλες. Τα κτίρια αυτά κατατάσσονται σε επτά διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τη μορφή και τη λειτουργία τους. Από τις συνολικά 170 κλίνες που προβλέπονται, 8 δωμάτια και 8 κλίνες είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)», όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ΜΠΕ.

Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους εστίασης, συνεδριακό κέντρο, εμβαδού 250 τ.μ., καθώς και spa.

Το ακίνητο στο οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το νέο 5άστερο ξενοδοχείο συνδέεται λειτουργικά με μία ακόμη έκταση, ιδιοκτησίας της «Ionian Sun Α.Ε.», για την οποία εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη προς έγκριση με στόχο την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης, η οποία περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με συνολική δυναμικότητα 40 κλινών.

Η λειτουργία της μονάδας θα είναι εποχιακή και ο χρόνος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 24 μήνες.

Μπλόκο σε 2 έργα

Εν τω μεταξύ, φρένο στην επένδυση του Χρυσόστομου Μαυρόπουλου, ιδρυτή της Eurocatering, που έχει ταυτιστεί με τις έτοιμες σαλάτες που φέρουν το σήμα “Φρεσκούλης” έβαλε το τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της γενικής διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η απόφαση δεν εγκρίνει επί της ουσίας τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται στο πλαίσιο του νέου υπόσκαφου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 93 κλινών, που επιχειρεί να αναπτύξει η Serifos Village ΙΚΕ.

Την ίδια ώρα μία ακόμη αναβολή πήρε η επένδυση των 22 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογηθεί στην Κω από την εταιρεία Casa Coa.

Η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε την επανεξέταση του θέματος της έγκρισης της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «μετά από υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων». Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αναμένεται η υποβολή οικονομικών στοιχείων».

Το εν λόγω project προβλέπει την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων και δυναμικότητας 1.200 κλινών, οι οποίες θα κατανέμονται σε 410 δωμάτια, σε έκταση που ξεπερνά τα 109 στρέμματα. Φορέας ανάπτυξης της επένδυσης είναι η Casa Coa, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από τον εργολάβο Κονσταντίν Μεϊντί και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 1,3 εκατ. ευρώ.