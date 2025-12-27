Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως κατέληξε ο 53χρονος άνδρας που σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός πριν τις 07.00 από περιοίκους χωρίς τις αισθήσεις του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη Λάρισα.

Του ανταποκριτή μας στη Θεσσαλία από το larissanet.gr

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν είχε σημάδια ζωής. Από την πρώτη εικόνα καταδεικνύονταν πως ο 53χρονος βρίσκονταν ώρες στο συγκεκριμένο σημείο. Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με το Α.Τ. Λάρισας να διεξάγει την έρευνα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο άνδρας φαίνεται πως κατέληξε από παθολογικά αίτια.