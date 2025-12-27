Η παράσταση που έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων τα περσινά Χριστούγεννα, επιστρέφει στο Christmas Theater για να χαρίσει ξανά στιγμές συγκίνησης, θαυμασμού και χριστουγεννιάτικης μαγείας. Η φαντασμαγορική παραγωγή «Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο», σε σκηνοθεσία του πολυτάλαντου Φωκά Ευαγγελινού, ζωντανεύει έναν παραμυθένιο κόσμο, γεμάτο φως, όνειρα και εντυπωσιακές εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Μέσα από μία υπερπαραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με μοναδικά σκηνικά, λαμπερά κοστούμια, μαγικές μελωδίες και χορογραφίες γεμάτες φαντασία, το διαχρονικό παραμύθι του Πινόκιο αποκτά νέα πνοή και υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό – παιδιά και ενήλικες – σε μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη συναισθήματα, ανατροπές και ένα… χριστουγεννιάτικο θαύμα!

Η παράσταση, σε κείμενο – στίχους του Στράτου Λύκου, με τη συμμετοχή 40 ταλαντούχων ηθοποιών και χορευτών επί σκηνής, θα είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τους θεατές. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο συνθέτης Αντώνης Σκόκος. Τα εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, τα θεαματικά κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη, το υπέροχο video art του Παντελή Μάκκα, καθώς και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός φωτισμών του Γιώργου Τέλλου δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα σαγηνεύσει τις αισθήσεις και φτιάχνει το τέλειο σκηνικό για τις γιορτές.

Οι γιορτές στο χωριό του αγαπημένου σε όλους μας Πινόκιο κινδυνεύουν! Κάποιος τολμηρός έκλεψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, και το χωριό βρίσκεται αντιμέτωπο με την απώλεια του πιο μαγικού του συμβόλου. Όμως, ο Πινόκιο δεν σκοπεύει να το αφήσει έτσι! Μια νέα περιπέτεια ξεκινά, γεμάτη συναρπαστικές ανατροπές και μαγικές αναζητήσεις.

Με οδηγό τον χάρτη της φαντασίας του, ο Πινόκιο καλείται να βρει το χαμένο δέντρο και να χαρίσει στα παιδιά του κόσμου τα πιο αξέχαστα Χριστούγεννα που υπήρξαν ποτέ! Σε αυτή την περιπέτεια, θα συναντήσει ήρωες από παραμύθια, θα υπερνικήσει αξεπέραστες δυσκολίες και θα ανακαλύψει ότι η φαντασία έχει τη δύναμη να νικήσει την πραγματικότητα.

Η παραγωγή, γεμάτη χρώμα και μαγεία, είναι ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ που ενώνει τη δύναμη της θέλησης με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα ταξίδι σε κόσμους πέρα από κάθε φαντασία, που ξεκινά από τις μυρωδιές της Ανατολής και φτάνει μέχρι τα μυστικά του βυθού. Από τα βάθη της ζούγκλας μέχρι την τρομακτική χώρα του Halloween, το κοινό θα ζήσει μια εμπειρία γεμάτη γέλιο, τραγούδι και απρόσμενες συναντήσεις με αγαπημένους ήρωες.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο – Στίχοι: Στράτος Λύκος

Μουσική: Αντώνης Σκόκος

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ

Δημόσιες Σχέσεις: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραγωγή: Christmas Theater

Στον ρόλο του Πινόκιο: Χρήστος Νικολάου

Παίζουν (αλφαβητικά) οι:

Μάγια Βασιλάκη

Αντώνης Βλάχος

Αβραάμ Γκουτζελούδης

Λάκης Κάπελας

Ανια Λεμπεντένκο

Ευγενία Λιάκου

Δημήτρης Μαχαίρας

Νία Μπαλάφα

Σταύρος Μπέκας

Δανάη Πολίτη

Δημήτρης Φελούρης

Νικος Φρατζέσκος

Χορεύουν:

Κουκάκης Νίκος, Κούτης Δημήτρης, Παπαδόπουλος Γιώργος, Δεληγιαννίδης Γρηγόρης, Καλιακατσου Χριστίνα, Κανέλλου Λυδία, Benaia Giulia,

Ζωή Ζέτα, Μαυρομανωλάκη Έλενα, Σπύρου Μαρίνα, Μουρατίδου Σοφία, Κατσαρίνη Δανάη, Σαντοβα Άννα, Κουτουλογένη Αθηνά, Κουρή Μαντώ, Νταβέλη Αγγελική, Τζελήση Δέσποινα, Ιωάννου Υρώ, Δέλλη Άρτεμις, Βαρβόγλη Εβελίνα

Παραστάσεις: Σάββατο 27/12 στις 17:00, Κυριακή 28/12 στις 11:00, Κυριακή 28/12 στις 15:30, Δευτέρα 29/12 στις 17:00, Τρίτη 30/12 στις 17:00, Τετάρτη 31/12 στις 11:00, Κυριακή 4/1/26 στις 11:00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Εισιτήρια: 211-7701700 ct.gr & more.com

Christmas Theater

Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι