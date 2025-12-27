Στον εντοπισμό και τη διάσωση 131 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, προχώρησαν το πρωί δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Χθες, άλλοι 361 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.