Πόσο σημαντικό είναι το σεξ σε μια υγιή σχέση; Προφανώς και κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του συνήθειες. Ωστόσο η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η σεξουαλική σύνδεση παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικειότητα, την ικανοποίηση και τη συνολική ευεξία.

Σχετικά με τη συχνότητα του σεξ, και πάλι δεν υπάρχει ένα αυστηρός κανόνας. Όμως και εδώ τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα πως η τακτική σεξουαλική επαφή μπορεί να μειώσει το στρες, να ενισχύσει το δέσιμο και να στηρίξει τη μακροχρόνια σταθερότητα της σχέσης. Το Very Well Mind συγκεντρώνοντας τα ερευνητικά δεδομένα, αλλά και γνώμες ειδικών, συνοψίζει τα οφέλη – ψυχολογικά και σωματικά – του σεξ σε μια σχέση.

Πόσο συχνά «πρέπει» να υπάρχει σεξ;

Μελέτες δείχνουν ότι η ευεξία σχετίζεται με τη συχνότητα του σεξ, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η ικανοποίηση από τη σχέση αυξάνεται από το καθόλου σεξ έως περίπου μία φορά την εβδομάδα, χωρίς περαιτέρω βελτίωση πέρα από αυτό. Κατά μέσο όρο, τα ζευγάρια κάνουν σεξ περίπου μία φορά την εβδομάδα. Ωστόσο, οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής φαίνεται να έχουν μειώσει τη συχνότητα σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες.

Μέση συχνότητα σεξουαλικής δραστηριότητας:

Μέσος ενήλικας: περίπου 54 φορές τον χρόνο

Άτομα στα 20 τους: περίπου 80 φορές τον χρόνο

Άτομα στα 60 τους: περίπου 20 φορές τον χρόνο

Παρότι η συχνότητα μειώνεται με την ηλικία, το σεξ παραμένει σημαντικό και στους μεγαλύτερους ενήλικες, ιδιαίτερα μέσα σε σταθερές σχέσεις.

Οφέλη του σεξ στις σχέσεις

Ψυχολογικά οφέλη

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και περισσότερη ευτυχία

Το σεξ μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και να μειώσει αισθήματα ανασφάλειας, οδηγώντας σε πιο θετική εικόνα για τον εαυτό. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι το συναινετικό και ποιοτικό σεξ συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας.

Ισχυρότερο δέσιμο

Κατά τη διάρκεια του σεξ απελευθερώνονται χημικές ουσίες στον εγκέφαλο, όπως οι ενδορφίνες, που μειώνουν την ευερεθιστότητα και τα καταθλιπτικά συναισθήματα. Παράλληλα, αυξάνεται η ωκυτοκίνη, η λεγόμενη «ορμόνη της αγκαλιάς», η οποία ενισχύει το αίσθημα δεσμού και βελτιώνει τη συναισθηματική οικειότητα.

Μείωση του στρες

Το χρόνιο στρες μπορεί να μειώσει τη συχνότητα του σεξ. Ωστόσο, το σεξ λειτουργεί και ως αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του στρες, μειώνοντας τις ορμόνες που σχετίζονται με αυτό, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, με αποτελέσματα που μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη ημέρα.

Καλύτερη ποιότητα ύπνου

Ο οργασμός προκαλεί την απελευθέρωση της προλακτίνης, μιας ορμόνης που βοηθά στη χαλάρωση και στον ύπνο.

Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση

Σε μια μονογαμική σχέση, το σεξ ενισχύει τη δέσμευση και τη συναισθηματική σύνδεση. Η έκφραση αγάπης μέσω του σεξ αυξάνει τις πιθανότητες να παραμείνει το ζευγάρι μαζί και σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίου.

Σωματικά οφέλη

Καλύτερη φυσική κατάσταση

Το σεξ είναι μια μορφή άσκησης, αντίστοιχη με μέτρια φυσική δραστηριότητα, όπως το γρήγορο περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας. Οι κινήσεις βοηθούν στη σύσφιξη των κοιλιακών και πυελικών μυών και, στις γυναίκες, μπορούν να βελτιώσουν τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης.

Ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότερη σεξουαλική δραστηριότητα συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και μνήμη, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 50 ετών.

Καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού

Η αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα φαίνεται να έχει θετική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες για κρυολόγημα ή γρίπη.

Μείωση του πόνου

Οι ενδορφίνες που απελευθερώνονται κατά το σεξ μπορούν να μειώσουν πόνους, όπως ημικρανίες ή πόνο στη μέση.

Οφέλη για την καρδιά

Το σεξ μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού.

Επιπλέον σωματικά οφέλη

Η συχνή σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να αυξήσει τη λίμπιντο, τη φυσική λίπανση και να σχετίζεται με ηπιότερη περίοδο και λιγότερους πόνους. Έχει επίσης συνδεθεί με καλύτερη όσφρηση, υγιέστερα δόντια, καλύτερη πέψη και πιο λαμπερό δέρμα, πιθανόν λόγω της απελευθέρωσης της ορμόνης DHEA μετά τον οργασμό.

Γιατί η σημασία του σεξ διαφέρει σε κάθε σχέση

Μπορεί μια σχέση να επιβιώσει χωρίς σεξ; Η απάντηση είναι «ναι», σύμφωνα με ειδικούς στο Very Well Mind. Όμως, παρότι το σεξ δεν είναι πάντα απαραίτητο, για πολλούς αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας υγιούς και ολοκληρωμένης σχέσης. Η σημασία του σεξ διαφέρει από άτομο σε άτομο και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες:

Ατομικές προτιμήσεις: Κάποιοι θεωρούν το σεξ απολύτως απαραίτητο, ενώ άλλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε άλλες μορφές οικειότητας.

Δυναμική της σχέσης: Ο τύπος της σχέσης, μονογαμική, ανοιχτή ή πιο χαλαρή, παίζει ρόλο.

Αντίληψη για το σεξ: Το πώς βλέπει κάποιος το σεξ επηρεάζει την επιθυμία του, είτε ως μέσο σύνδεσης, είτε ως έκφραση αγάπης ή αυτοπεποίθησης.

Στάδιο ζωής: Η ηλικία επηρεάζει τη συχνότητα, κυρίως λόγω αλλαγών στα επίπεδα ορμονών.

Προκλήσεις: Ορμονικά θέματα, παιδιά, στρες, προβλήματα υγείας ή δυσκολίες στη σχέση μπορούν να μειώσουν τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Τρόποι για να χτιστεί οικειότητα χωρίς σεξ

Ακόμα και όταν το σεξ δεν είναι συχνό ή εφικτό, τα ζευγάρια μπορούν να διατηρήσουν μια δυνατή σχέση μέσα από άλλες μορφές οικειότητας, όπως:

Αγκαλιές ενώ βλέπετε μια ταινία ή όταν κάθεστε μαζί

Κοινές δραστηριότητες, όπως ο χορός

Συχνά φιλιά και αγκαλιές

Κράτημα χεριών όταν περπατάτε

Ποιοτικός χρόνο συζήτησης

Μπορεί το πολύ σεξ να είναι κακό;

Παλαιότερα θεωρούσαν ότι το πολύ σεξ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη, όμως νεότερες μελέτες δείχνουν το αντίθετο. Παράλληλα, αν και για κάποιους το σεξ μπορεί να αυξήσει προσωρινά τον καρδιακό κίνδυνο, η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα φαίνεται να συνδέεται με μειωμένη θνησιμότητα από καρδιακές παθήσεις. Φυσικά, το μη ασφαλές σεξ μπορεί να ανατρέψει τα οφέλη, γι’ αυτό η γνώση και η εφαρμογή ασφαλών πρακτικών είναι απαραίτητη.

Πώς να έχετε περισσότερο και καλύτερο σεξ

Η συχνότητα του σεξ αλλάζει με τον χρόνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φθίνει μόνιμα. Το σεξ και η οικειότητα μπορούν να βελτιωθούν όσο ωριμάζει μια σχέση, αρκεί να υπάρχει προσπάθεια…

Μιλήστε ανοιχτά για το σεξ και τις ανάγκες σας

Δώστε προτεραιότητα στη συναισθηματική οικειότητα

Διαχειριστείτε το στρες

Προγραμματίστε χρόνο για σεξ μέσα στην καθημερινότητα

Πειραματιστείτε και φέρτε κάτι νέο

Αντιμετωπίστε σωματικά ή συναισθηματικά εμπόδια με τη βοήθεια ειδικού

Εξετάστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία, όπως ενός θεραπευτή σεξουαλικών σχέσεων, αν το χρειάζεστε

Τελικά, το σεξ δεν είναι απλώς θέμα συχνότητας. Είναι θέμα σύνδεσης, επικοινωνίας και φροντίδας της σχέσης συνολικά.