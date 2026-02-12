Δημόσια έκκληση στήριξης στον Δημήτρη, ένα 5χρονο αγόρι που δίνει καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα μετά τη διάγνωσή του με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, απευθύνει η Πράξη Αγάπης.

Όπως αναφέρουν σε σχετικό δημοσίευμα οι άνθρωποι του Οργανισμού, «ο Δημήτρης, παρότι είναι 5 ετών, δεν έχει καταφέρει ακόμη να μιλήσει και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση. Παράλληλα, οι λεπτές κινητικές του δεξιότητες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, γεγονός το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τη λειτουργικότητά του».

Οι άνθρωποι της Πράξης Αγάπης λένε πως, σύμφωνα με τον αναπτυξιολόγο που παρακολουθεί την πορεία του 5χρονου αγοριού, οι θεραπείες του θα πρέπει να εντατικοποιηθούν άμεσα, καθώς η πρώιμη και συστηματική παρέμβαση ενδείκνυται ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δεξιότητές του και να του δοθούν περισσότερες δυνατότητες για το μέλλον.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πράξη Αγάπης, και όπως αναφέρει το thestival.gr, το κόστος των επιπρόσθετων θεραπειών είναι υψηλό και οι γονείς του παιδιού αδυνατούν να ανταποκριθούν, καθώς δυσκολεύονται πλέον να καλύψουν ακόμη και τα βασικά έξοδα του νοικοκυριού.

Έτσι, η Πράξη Αγάπης, όπως αναφέρουν οι άνθρωποί της, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της οικογένειας, οργάνωσε άμεσα μια εκστρατεία βοήθειας με στόχο τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων, ώστε ο μικρός Δημήτρης να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις θεραπείες που έχει ανάγκη. Κύριος σκοπός είναι να εξασφαλιστούν τα εφόδια που θα επιτρέψουν στον μικρό Δημήτρη να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του και να χτίσει σταδιακά ένα καλύτερο μέλλον.

«Κάθε συνεισφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μια απλή πράξη αλληλεγγύης μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή ενός παιδιού που το έχει πραγματικά ανάγκη», είναι το μήνυμα του Οργανισμού Πράξη Αγάπης.