Ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν απαγχονίστηκε, αλλά στραγγαλίστηκε στο κελί της φυλακής του στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με γιατρό που ήταν παρών στη νεκροψία. Ο Δρ Μάικλ Μπέιντεν, σχεδόν επτά χρόνια αφότου ο Έπσταϊν βρέθηκε αναίσθητος στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο στις 10 Αυγούστου 2019, ζητά να διερευνηθεί εκ νέου η αιτία θανάτου του χρηματιστή.

Ο παθολόγος Μπέιντεν δεν έχει πειστεί από το συμπέρασμα που έβγαλε το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, και το οποίο αναφέρει ότι ο Αμερικανός εκατομμυριούχος αυτοκτόνησε ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σωματεμπορίας. «Η γνώμη μου είναι ότι ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό», δήλωσε στην Telegraph ο παθολόγος, ο οποίος ήταν παρών στη νεκροψία για λογαριασμό των διαχειριστών της περιουσίας του Έπσταϊν. Ο Μπέιντεν στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεδομένων όλων των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας και του τρόπου θανάτου». Παρά το ότι ο γιατρός δεν διενήργησε ο ίδιος τη νεκροψία, ήταν παρών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ενεργώντας ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του Έπσταϊν.

«Τη στιγμή που διενεργήθηκε η νεκροψία από τον ιατροδικαστή, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι, βάσει της έκθεσης νεκροψίας και των διαθέσιμων πληροφοριών, χρειάζονταν περισσότερες πληροφορίες για να προσδιοριστεί η αιτία και ο τρόπος θανάτου», δήλωσε ο Δρ Μπέιντεν. Μετά και τη δημοσιοποίηση του αρχείου του Έπσταϊν, πολλά είναι τα ερωτηματικά για τα πραγματικά αίτια του θανάτου του, ενώ στην επιφάνεια έχει έρθει και ένα βίντεο που αποκαλύπτει τη στιγμή που οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν το πτώμα του.

Το βίντεο δείχνει το περίγραμμα ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου να πλησιάζει ένα γραφείο κοντά στο κελί του Έπσταϊν στις 6:30 π.μ., την ημέρα του θανάτου του. Μόλις 10 δευτερόλεπτα αργότερα, το άτομο κατευθύνεται προς το κελί του Έπσταϊν. Ένα λεπτό μετά, ένας φρουρός φαίνεται να κινείται μεταξύ του γραφείου ασφαλείας και της περιοχής δίπλα στο κελί του Έπσταϊν. Στη συνέχεια, οι φρουροί φαίνονται να τρέχουν μεταξύ των δύο περιοχών. Ο Έπσταϊν κηρύχθηκε επίσημα νεκρός στις 6:39 π.μ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιευμένα αρχεία, τη νύχτα του θανάτου του Έπσταϊν, ένα πορτοκαλί περίγραμμα ανθρώπου φαίνεται να ανεβαίνει μια σκάλα με κατεύθυνση προς το κελί του. Αξιωματούχοι του FBI και του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέδειξαν ως λίαν σημαντικό το ύποπτο υλικό από την κάμερα κλειστού κυκλώματος, το οποίο ίσως να δείχνει απλά «έναν κρατούμενο» που περπατούσε προς τον όροφο όπου κρατούνταν ο διαβόητος παιδεραστής.

Ο Μπιλ Μπαρ, που διετέλεσε γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ισχυρίστηκε σε συνέντευξη του 2019 ότι είχε εξετάσει προσωπικά το υλικό ασφαλείας που επιβεβαίωνε ότι κανείς δεν εισήλθε στην περιοχή όπου στεγαζόταν ο Έπσταϊν τη νύχτα που πέθανε. Και τον περασμένο Μάιο, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, δήλωσε στο Fox News: «Υπάρχει πεντακάθαρο βίντεο. Ο Έπσταϊν ήταν το μόνο άτομο στο κελί και το μόνο άτομο που βγαίνει. Μπορείτε να το δείτε». Υπό το φως των νέων πληροφοριών, ο Δρ Μπέιντεν πιέζει για περαιτέρω εξέταση της αιτίας θανάτου του χρηματιστή.

Τον Δεκέμβριο, δημοσιεύθηκε μια λογοκριμένη έκδοση της νεκροψίας του Έπσταϊν, ως μέρος της πρώτης δημοσίευσης των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο έγγραφο, ο «τρόπος θανάτου» του σημειώνεται ως «σε εκκρεμότητα», ενώ δεν έχουν τικαριστεί τα κουτάκια που περιγράφουν ανθρωποκτονία και αυτοκτονία. Σύμφωνα με τον Δρ. Μπέιντεν, τα ευρήματά του μετά την νεκροψία στις 11 Αυγούστου 2019 ήταν «ασαφή». Στη συνέχεια, το πιστοποιητικό θανάτου του Έπσταϊν δημοσιεύθηκε εν αναμονή περαιτέρω διερεύνησης της αιτίας. Ωστόσο πέντε ημέρες αργότερα, αυτή η απόφαση φέρεται να «αντικαταστάθηκε» από τη Δρ. Μπάρμπαρα Σάμπσον, την τότε επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, η οποία αποφάνθηκε ότι ο Έπσταϊν πέθανε δι’ απαγχονισμού και ότι ο θάνατος του ήταν αυτοκτονία. Ο Δρ. Μπέιντεν όμως σημειώνει ότι η Δρ. Μπάρμπαρα Σάμπσον δεν ήταν παρούσα στη νεκροψία.

Εκείνη την εποχή, η Δρ. Σάμπσον είχε απορρίψει δημόσια τη θεωρία του Δρ. Μπέιντεν περί στραγγαλισμού, λέγοντας ότι υποστηρίζει «με σθένος» το συμπέρασμά της. Οι δικηγόροι του παιδεραστή, εν τω μεταξύ, δήλωσαν ότι «δεν ήταν ικανοποιημένοι» με τα ευρήματα του ιατροδικαστή και δήλωσαν ότι συμμερίζονται τις ανησυχίες του Δρ. Μπέιντεν. «Δεν έχω δει κανένα στοιχείο περαιτέρω μελέτης, τίποτα που να υποδηλώνει περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας θανάτου», δήλωσε ο Δρ. Μπέιντεν, 92 ετών, προσθέτοντας ότι η απόφαση της Δρ. Σάμπσον απλώς «έγινε δεκτή». «Η διάγνωση έγινε αρκετές ημέρες μετά την αιτία θανάτου που δόθηκε αρχικά», πρόσθεσε. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να προσδιοριστεί η τελική αιτία θανάτου.

Ο παθολόγος ήταν ένας από τους πρώτους που σήμανε συναγερμό μετά την απόφαση, λέγοντας στο Fox News το 2019: «Τα στοιχεία δείχνουν προς ανθρωποκτονία και όχι προς αυτοκτονία». «Αυτή ήταν η γνώμη μου εκείνη την εποχή και εξακολουθώ να την υποστηρίζω. Τα ευρήματα της νεκροψίας είναι πολύ πιο συνεπή με ένα συντριπτικό τραύμα που προκλήθηκε από ανθρωποκτόνο στραγγαλισμό παρά από αυτοκτονικό απαγχονισμό». Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και το FBI έχουν δηλώσει ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι δολοφονήθηκε στο κελί του. Σύμφωνα με την επίσημη νεκροψία, εντοπίστηκαν τρία ξεχωριστά κατάγματα στον λαιμό του χρηματιστή: ένα στο αριστερό υοειδές οστό, ένα στον θυρεοειδή χόνδρο στη δεξιά πλευρά, και ένα στην αριστερή.

Ο 92χρονος παθολόγος είπε ότι, κατά τη διάρκεια των 50 ετών που αφιέρωσε εξετάζοντας νεκροψίες για θανάτους κρατουμένων σε όλες τις πολιτειακές και τοπικές φυλακές της Νέας Υόρκης, δεν έχει ξαναδεί αυτοκτονικό απαγχονισμό, με τρία κατάγματα στον λαιμό. «Ακόμα και με ένα κάταγμα, πρέπει να διερευνήσουμε την πιθανότητα ανθρωποκτονίας. Τα δύο σίγουρα δικαιολογούν πλήρη έρευνα», είπε. «Τα ευρήματα στα επιστημονικά εγχειρίδια δεν αναφέρουν ποτέ αυτά τα κατάγματα, ούτε εγώ». Ωστόσο η Δρ Σάμπσον διαφωνεί με αυτό, ισχυριζόμενη ότι τα κατάγματα του υοειδούς οστού και του χόνδρου εμφανίζονται τόσο στις αυτοκτονίες όσο και στις ανθρωποκτονίες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.