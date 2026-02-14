Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ενημέρωσαν μέσω X ότι χτύπησαν ένα ακόμη ταχύπλοο στην Καραϊβική, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις επιβαίνοντες.

Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα τουλάχιστον 38 πλήγματα που είχαν στο στόχαστρο πλεούμενα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον φέρονται να ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τις ανακοινώσεις του στρατού των ΗΠΑ.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτή αμφισβητείται.