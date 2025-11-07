Νέο αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική Θάλασσα εναντίον πλεούμενου που φέρεται να εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω X χθες Πέμπτη 6/11 ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Το νέο πλήγμα, που αυξάνει στους 70 τον αριθμό των νεκρών στις αμερικανικές επιχειρήσεις του είδους, έγινε στα «διεθνή ύδατα» και είχε στόχο σκάφος που εκμεταλλευόταν «τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε ο Υπουργός Χέγκσεθ, χωρίς να παρουσιάσει κανένα τεκμήριο για το ότι τα θύματα ήταν «ναρκωτρομοκράτες» ή για το ότι πράγματι μεταφέρονταν ελεγχόμενες ουσίες.

Η ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας συνοδεύεται από «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που εικονίζει το πλήγμα.