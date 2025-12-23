Στη Θουριγγία, την ανατολική γερμανική πολιτεία όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέχει την πρωτοκαθεδρία, ένας βουλευτής της ακροδεξιάς, ο Ringo Mühlmann, έχει εξαπολύσει καταιγίδα κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που θορυβούν τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Πρώην αστυνομικός, ο Mühlmann εκμεταλλεύεται τα κοινοβουλευτικά του προνόμια για να ζητά λεπτομέρειες σχετικά με στρατιωτικές μεταφορές όπλων προς την Ουκρανία και συστήματα άμυνας κατά drones.

Οι επικριτές του βλέπουν σκιές ρωσικής επιρροής πίσω από αυτή την επιμονή, χαρακτηρίζοντάς την μέρος ενός «υβριδικού πολέμου» της Μόσχας κατά της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο, ο Mühlmann υπέβαλε γραπτή ερώτηση: «Ποιες πληροφορίες διαθέτει η κρατική κυβέρνηση σχετικά με το εύρος των στρατιωτικών μεταφορών διέλευσης μέσω της Θουριγγίας από το 2022 (καταμερισμένες ανά έτος, τύπο μεταφοράς [οδική, σιδηροδρομική], αριθμό διελεύσεων και γνωστά σημεία στάσης);».

Μια μέρα του Ιουνίου, πάλι, κατέθεσε οκτώ ερωτήματα για drones, ρωτώντας: «Ποια τεχνικά συστήματα άμυνας κατά drones γνωρίζει η αστυνομία της Θουριγγίας (π.χ. παρεμβολείς, εκτοξευτές διχτυών, συσκευές ηλεκτρομαγνητικών παλμών) και σε ποιο βαθμό έχουν δοκιμαστεί αυτά ως προς τη χρηστικότητά τους στην επιβολή του νόμου;».

Κατηγορίες για ρωσική ατζέντα

Οι κεντρώοι και κεντροαριστεροί πολιτικοί βλέπουν σε αυτές τις ερωτήσεις κάτι περισσότερο από απλή κοινοβουλευτική επιμέλεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας, Georg Maier του SPD, δήλωσε στο Handelsblatt: «Δεν μπορεί κανείς παρά να πάρει την εντύπωση ότι η AfD εργάζεται βάσει λίστας εργασιών που της έχει αναθέσει το Κρεμλίνο με τις ερωτήσεις της».

Στο POLITICO, πρόσθεσε: «Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ένα απίστευτο ενδιαφέρον για κρίσιμες υποδομές και τις αρχές ασφαλείας εδώ στη Θουριγγία, ιδιαίτερα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν υβριδικές απειλές. Ξαφνικά, γεωπολιτικά ζητήματα παίζουν ρόλο στις ερωτήσεις τους, ενώ εμείς στο κρατικό κοινοβούλιο της Θουριγγίας δεν είμαστε υπεύθυνοι για εξωτερική πολιτική ή πολιτική άμυνας».

Το AfD, γνωστό για τις φιλορωσικές του θέσεις, όπως το ότι υπερθεματίζει για την επανεκκίνηση των αγωγών Nord Stream και το ότι αντιτίθεται σε αποστολή όπλων για την Ουκρανία, κατηγορείται ότι λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος» του Πούτιν. Η βουλευτής των Πρασίνων Irene Mihalic το χαρακτήρισε ακριβώς έτσι. Από το 2020, οι τοπικές οργανώσεις του AfD στα κρατίδια της Γερμανίας έχουν υποβάλει πάνω από 7.000 ερωτήσεις ασφαλείας, το 1/3 όλων, με 70% στη Θουριγγία και 60% στη Bundestag.

Το AfD αρνείται τα πάντα

Τα μέλη του AfD αρνούνται κατηγορηματικά. Ο ηγέτης Tino Chrupalla αντέδρασε: «Οι πολίτες έχουν νόμιμους φόβους για όσα βλέπουν και βιώνουν στους αυτοκινητοδρόμους κάθε βράδυ. Αυτές είναι όλες νόμιμες ερωτήσεις από βουλευτή που ανησυχεί και παίρνει στα σοβαρά τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών. Εξαπολύετε κατηγορίες, που είναι αρκετά ύπουλες· μας κατηγορείτε για πράγματα που δεν μπορείτε ποτέ να αποδείξετε».

Ο ίδιος ο Mühlmann υποστήριξε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να περιορίσω τις ερωτήσεις μου, αλλά δουλειά του υπουργού να δώσει τις απαντήσεις. Αν κάποια στιγμή μια τέτοια απάντηση θέτει σε κίνδυνο ή οδηγεί σε κατασκοπεία, τότε η κατασκοπεία δεν είναι δικό μου λάθος, αλλά του υπουργού».

Η «γκρίζα ζώνη» του κινδύνου

Ο συντηρητικός βουλευτής Marc Henrichmann, πρόεδρος επιτροπής πληροφοριών στο Bundestag, προειδοποιεί ότι ακόμα και χωρίς απόρρητα, ο όγκος ερωτήσεων δίνει εικόνα: «Όταν κοιτάς αυτές τις μεμονωμένες ερωτήσεις δίπλα-δίπλα, παίρνεις μια εικόνα, π.χ. διαδρομών ταξιδιών, προμηθειών βοήθειας και στρατιωτικών αγαθών προς την Ουκρανία». Ειδικοί όπως η Anna-Sophie Heinze βλέπουν τακτική εμπόδισης, ενώ ο Jakub Wondreys καταλήγει: «Το τελικό αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο. Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια».